Tchad : la CASCIDHO souhaite la "décrispation totale" de la situation sociale et politique

Mahamat Digadimbaye lance un appel à "la décrispation totale de la situation sociale et politique dans notre pays". Il préconise la poursuite du dialogue social avec des efforts de part et d'autre pour garantie la stabilité financière.



"Que le Tchad puisse être cité en exemple, en Afrique et au monde, comme pays de référence en matière de promotion et de respect des droits de l'Homme et des libertés", souhaite le coordonnateur de la CASCIDHO.



Mahamat Digadimbaye met en garde contre "une campagne de déstabilisation du Tchad sur la toile, par les apôtres de la division". D'après lui, "cette campagne qui remet en cause les fondements de l'unité nationale sur la base de laquelle a été créée notre République, vise à diviser les jeunes, espoirs du Tchad".