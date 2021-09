Tchad : la CCIAMA annonce les assises de l'art et de la culture à N'Djamena

En partenariat avec les artistes des différentes corporations et les promoteurs culturels, la Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture, des mines et d'artisanat (CCIAMA) organise, du 30 septembre au 02 octobre 2021 au Radisson Blu, les assises de l'art et de la culture.

Le président de la CCIAMA, Adji Mahamat Seïd, estime que les activités de l'art et de la culture au Tchad s'exercent dans un environnement souvent très méconnu, où la carrière des artistes, mais aussi la valeur de leurs œuvres, dépend d'un ensemble de contingences économiques, sociales, politiques et culturelles toujours difficiles.



Sous d'autres cieux, et à titre d'exemple, en 2016, le chiffre d'affaires du marché de l'art mondial était estimé entre 45 et 56,6 milliards de dollars dans le monde. Malgré un léger recul par rapport à l''année 2015, ces chiffres confirment le poids non négligeable du secteur de l'art et de la culture dans l'économie du 21ème siècle.



« L'initiative de ces assises qui se veulent fédératrices des hommes de l'art et de la culture du Tchad autour des acteurs privés, s'inscrit dans la vision de la diversification de l'économie tchadienne si chère aux plus hautes autorités du pays », selon le président de la CCIAMA. Les assises mettront en exergue la valorisation de l'art et de la culture du Tchad. Elles seront sanctionnées par une feuille de route, retraçant les grandes lignes du projet d'organisation et d'institutionnalisation d'un Festival à dimension internationale.