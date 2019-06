Tchad : la CENI forme ses membres sur le processus électoral

La représentante résidente du Programme des Nations-Unies pour le développement (PNUD), Carol Flore-Smereczniak déclare que cet atelier, premier de ce genre, vise à renforcer les capacités de la CENI sur des thématiques en lien avec le processus électoral.



Selon elle, Il s’agit principalement, comme son intitulé l’indique, de permettre aux membres nouvellement désignés de la CENI de s’imprégner du contenu et des contours du processus électoral afin d’assurer la gestion, l’organisation, la supervision et le contrôle du déroulement de toutes les opérations électorales devant conduire à la tenue des élections législatives et municipales.



Carol Flore-Smereczniak se dit persuadée qu’avec une CENI bien outillée et totalement opérationnelle, son mandat d’organisation, de supervision et de gestion des élections sera réellement mis en œuvre en vue de déboucher sur des élections libres, crédibles, transparentes et apaisées.



La CENI d’alors a donc déposé son rapport qui concernait l’enrôlement biométrique des électeurs et l’organisation de l’élection présidentielle de 2016. Elle demeure malgré ses nobles missions, une institution non permanente.



A la suite du Forum national inclusif de mars 2018, une nouvelle constitution promulguée le 4 mai 2018 a mis en place la quatrième République et ses nouvelles institutions. Ce qui a conduit au renouvellement des membres du Cadre national de dialogue politique (CNDP) qui devrait à son tour désigner les membres de la future CENI.



Les élections législatives et municipales constituent une étape importante dans la mise en place des Institutions de la République créées par la nouvelle Constitution.



Ces consultations électorales, qui interviendront, permettront l’élection des députés qui composeront la nouvelle Assemblée nationale et des conseillers municipaux. A cet égard, le Président de la République a annoncé la tenue de ces élections législatives et municipales à la fin du premier semestre 2019.



Les 30 membres paritaires de la nouvelle CENI (Majorité/Opposition) ont été désignés par la majorité et l’opposition siégeant au CNDP. Il s’en est suivi la désignation du Président de la CENI et la prestation de serment des 31 membres devant la Cour suprême le 4 avril 2019.



Sur les 31 membres de la CENI, seulement 30% ont déjà été membres des précédentes commissions électorales et ont donc eu à gérer des processus électoraux. Il est donc plus que nécessaire de mettre à la disposition de la nouvelle équipe et du bureau désigné le 10 avril 2019, l’ensemble des outils devant contribuer à une opérationnalisation rapide de ladite commission au regard des défis et des attentes des parties prenantes au processus électoral.