Tchad : la CNDH appelle à cesser "l'assaut armé" au siège des Transformateurs

Depuis ce matin, les forces de l'ordre ont quadrillé les abords du siège du parti dans le 7ème arrondissement. Elles ont fait usage de gaz lacrymogène pour disperser des rassemblements, faisant au moins un blessé grave.



La veille, 84 militants des Transformateurs qui paradaient dans les rues ont été interpellés et placés en garde à vue.



Cette situation "intervient à un moment où des efforts sont consentis de part et d'autre dans le cadre du dialogue national", déplore Mahamat Nour Ahmed Ibedou, président de la CNDH.



La CNDH appelle au sens de responsabilité et à la retenue des uns et des autres -manifestants et forces de l'ordre- pour que de telles situations préjudiciables à un dénouement heureux du dialogue cessent immédiatement.