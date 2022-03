Tchad : la CNDH au chevet du journaliste Adoum Abdelkader blessé par balle

Le président de la Commission nationale des droits de l’Homme (CNDH), Djidda Oumar Mahamat, a rendu visite ce matin à Adoum Abdelkader, présentateur du journal à la Télé Tchad. Le journaliste a été agressé à son domicile à Moursal dans le 6ème arrondissement par trois personnes à bord d’une moto.



La victime explique qu’après avoir fait face à ses bourreaux, elle a reçu une balle sur la jambe gauche et a été blessée à la tête.



Djidda Oumar Mahamat a rassuré Adoum Abdelkader de l’implication de la CNDH pour que cette affaire ne passe pas inaperçue et que les auteurs puissent être identifiés et traduits devant la justice.