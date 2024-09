Tchad : la CNDH organise un atelier sur le respect des droits de l'homme en période électorale

La Commission nationale des droits de l’homme (CNDH) a organisé un atelier d'échanges et de renforcement des capacités des commissaires, et de son personnel.



Cet atelier est organisé sur le suivi du respect des droits de l'homme en période électorale, et son lancement a eu lieu ce mercredi 18 septembre 2024, au centre Edem Park de Koundoul.



Dans son discours d'ouverture, le rapporteur général de la CNDH, Rotta Dingamdji Carlos, a déclaré que le renforcement des capacités des commissaires et des membres de son institution, en perspective des futures consultations électorales, vient à point nommé.



Il a indiqué que le Tchad s'achemine vers la tenue des élections législatives, provinciales et communales le 29 décembre 2024. Selon le rapporteur, ces événements doivent faire l’objet d’une surveillance et d'un suivi, selon les standards internationaux. Et la CNDH joue un rôle central, en contribuant à la création d'un climat de confiance et de sécurité propice aux élections apaisées.



Il a déclaré que les périodes d’élections constituent des moments sensibles au cours desquels des graves violations des droits de l'homme sont susceptibles d'entraîner au pire des cas, des conflits meurtriers. Ensuite, il a souligné que la CNDH sensibilise et forme les acteurs électoraux aux droits de l'homme, ainsi que sur l'éducation civique et électorale.



Le rapporteur général de la CNDH a affirmé que l'éducation civique et électorale doit concerner tous les citoyens, en mettant un accent particulier sur les forces de défense de sécurité, et les groupes vulnérables que représentent les femmes et les personnes en situation de handicap.



Il a enfin souligné que cet atelier de deux jours est au cœur du suivi du respect des droits de l'homme en période électorale.