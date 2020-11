Tchad : la CNDH plaide le sort des enfants handicapés, exclus et marginalisés de la société

Le président de la Commission nationale des droits de l'Homme (CNDH), Djidda Oumar Mahamat, s'est exprimé jeudi à N'Djamena, à l'occasion d'une séance d'information, de sensibilisation et de plaidoyer pour la promotion de l'éducation des enfants handicapés.



"Les enfants handicapés comptent parmi les groupes les plus exclus et marginalisés de la société", a déclaré Djidda Oumar Mahamat.



"Ces enfants font souvent l'objet de violations massives de leurs droits. La discrimination survient non pas en raison de la nature intrinsèque du handicap de l'enfant mais plutôt par manque de compréhension et de connaissance de ses causes et conséquences, par peur de la différence, par crainte de la contagion ou de la contamination ou par une perception négative du handicap", explique le président de la CNDH.



Les enfants handicapés tchadiens qui ont le droit à l'éducation sans discrimination et sur la base de l'égalité des opportunités, n'en jouissent pas totalement.



D'après Djidda Oumar Mahamat, ce n'est qu'avec un soutien approprié que les enfants handicapés peuvent réussir comme tout autre enfant. Il rappelle que l'État tchadien a pris plusieurs actes pour permettre une meilleure intégration des enfants handicapés dans le système scolaire.



Le Tchad a ratifié la Convention internationale des droits des handicapés. Toutefois, "il serait plus que bon de réactiver tous ces textes et de les faire appliquer scrupuleusement, de sorte que les enfants handicapés puissent être éduqués dans un système éducationnel inclusif", estime le président de la CNDH.



La Commission plaide pour que la situation des enfants handicapés s'améliore sur le plan de l'accès à l'éducation. Et cela, à travers la sensibilisation et l'implication de tous les acteurs.