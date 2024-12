Tchad : la CNPS offre des vivres aux orphelins de SOS Villages d’Enfants

À travers une opération coup de cœur, organisée ce lundi 30 décembre 2024, la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNPS), est venue en aide aux orphelins de SOS Villages d’Enfants, et à quelques écoles coraniques. Cette opération vise à apporter un soutien moral et des produits vivriers.



Dans son allocution de circonstance, Ndoutabet Ngardoum Richard, directeur Sos Village d'Enfants Tchad, rappelle que la CNPS a bien pensé de venir en aide à ces enfants qui ont perdu la prise en charge parentale. Il souligne également que la CNPS est un vieux partenaire de SOS Villages d'Enfants, et qu’aujourd’hui, la structure reçoit le retour de l'ascenseur.



Ainsi, la CNPS a pensé à SOS Villages d'Enfants en donnant cette modeste contribution. Il poursuit en disant que la plus belle femme au monde ne peut que donner ce qu’elle a, tout en mentionnant que cela est un geste de cœur. A cette occasion, le directeur Sos Village d'Enfants du Tchad encourage la CNPS à continuer dans cette lancée.



Le représentant du directeur de la CNPS, Abdoulaye Mahamat Abkress, souligne qu’à l'occasion de cette nouvelle année, la CNPS a voulu apporter la joie et le soutien aux enfants, au même titre que les autres orphelins. Avec ce geste modeste, il félicite le personnel de SOS Villages d'Enfants qui s'occupe des enfants nuit et jour.

Enfin, il déclare que ces orphelins occupent une place importante dans le cœur de la CNPS.