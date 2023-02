Tchad : la CONAF et FHI360 soutiennent les associations pour la valorisation du capital humain

La Convention nationale des femmes du Tchad (CONAF-TCHAD) a clôturé un atelier de formation de 60 formateurs issus de différentes associations de la société civile sur le montage de projets, la mobilisation de ressources et l'accès au crédit le 17 février à la Maison de la femme.



Dans son discours de clôture, la présidente du CONAF, Mariam Mahamat Nour, a appelé les participants à capitaliser les acquis de cette formation afin de les mettre en œuvre au bénéfice du plus grand nombre de femmes, de jeunes et d'hommes membres de leurs organisations à N'Djamena et en province pour la valorisation du capital humain de notre pays. Elle a également souligné l'importance de l'émergence d'une économie solide pour un Tchad paisible et uni.