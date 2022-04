Tchad : la CTDDH condamne la privation d’accès à l’eau et l’électricité

La Convention Tchadienne de Défense de Droits de l'Homme (CTDDH) déplore la coupure abusive et intempestive de l'eau et de l'électricité à N'Djamena et dans certaines grandes villes du Tchad.



“Dès l'entame de cet été, les Sociétés Tchadiennes d'eaux et d'électricité se sont permis le droit de restreindre le libre accès à l'eau et à l'électricité aux consommateurs Tchadiens aussi bien à N'Djamena la capitale qu'en province, en violation flagrante avec les textes de la République”, indique Ibrahim Mahamat Ibrahim, secrétaire général adjoint de la CTDDH.



Cette coupure intempestive survient à un moment extrêmement chaud où il fait régulièrement 46° et pendant que les besoins d'accès à l'eaux potables et à l'électricité permanentes sont augmentés. Les deux Sociétés Tchadiennes d'eaux et d'électricité réduisent drastiquement leur prestation plongeant ainsi les usagers dans une calvaire sans précédent.



La Convention Tchadienne de Défense de Droits de l'Homme (CTDDH), s'indigne contre cette violation des droits fondamentaux de base d'un peuple meurtri et assoiffé depuis belles lurettes et qui continue d'en payer le fort prix. Elle souligne que ces deux Sociétés Nationales ont par leur fait porté atteinte aux droits fondamentaux de l'homme notamment les droits sociaux de base tel que le droit à la vie, à l'épanouissement de sa personne.



La CTDDH se dit consciente de l'existence suffisante d'eaux sous la surface et condamne cette mauvaise gestion des ressources halieutiques depuis plus de trois décennies sans qu'une solution définitive soit trouvée.



L’organisation rappelle aux autorités en charge de l'hydraulique que l'accès à l'eau ne devrait pas être posé au Tchad du fait de sa disponibilité quantitative et surtout en ce 21eme siècle où les peuples du monde consacrent leurs énergies au développement des nouvelles technologies de l'information et de la communication.



La CTDDH demande aux autorités de la Transition de mettre le double paquet afin de remédier à ces problématiques récurrentes vécues au quotidien par les concitoyens sous une température très élevée.