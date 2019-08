Tchad : la CTDDH dénonce le laxisme et la complicité de l’administration pénitentiaire

La Convention tchadienne de défense des droits de l'Homme (CTDDH) informe dans un communiqué que le 27 août 2019, l'ex-commissaire de police Abdelkérim Nassour, condamné en juin dernier à cinq ans d'emprisonnement ferme pour avoir torturé et tué le jeune Yaya Awad lors d'une garde à vue au CSP7, s'est évadé avec la complicité des agents de l'administration pénitentiaire de la prison d'Amsinene où il était censé purger sa peine.



Elle dénonce le "laxisme et la complicité active des autorités judiciaires et de l'administration pénitentiaire" dans cette affaire. La CTDDH exige "la traque et l'arrestation immédiate" du détenu.



En outre, elle exige qu'une enquête soit "diligentée afin que les complices et fonctionnaires véreux de cette évasion soient démasqués et appréhendés."



Par ailleurs, la CTDDH demande aux autorités de "prendre la mesure de la douleur ressentie par les parents des victimes". Elle entend suivre le dossier jusqu'à son aboutissement.



La CCTDDH affirme avoir dénoncé, dans un communiqué n°024 du 5 août dernier, le fait pour l'administration pénitentiaire de "permettre à un assassin notoire de quitter la prison tous les soirs, de passer ses nuits chez lui et de ne revenir qu'au petit matin". Selon elle, cette fois-ci, usant de cette faveur illégale, Abdelkérim Nassour, n'est plus retourné en prison depuis le 27 août 2019.