Tchad : la CTDDH exige que la sécurité de Ahmat Haroun Larry soit assurée

La Convention Tchadienne de Défense des Droits de l'homme (CTDDH) se dit bouleversée et très inquiète par les alertes lancées hier dans la nuit relative à une tentative d’assassinat de l’activiste Ahmat Haroun Larry.



La CTDDH fustige que des individus très proches des hautes autorités de la république s’attaquent aux vues de tout le monde et sous le regard passif des autorités militaires et administratives de la Transition.



« Monsieur le PCMT, pendant que vous vous démenez à rassurer les Tchadiens sur le bienfondé du Dialogue Inclusif et Souverain, des vendettas se généralisent dans le pays, de fois, sur instigations même des hauts responsables de la république », affirme Ibrahim Mahamat Ibrahim, secrétaire général adjoint.



La CTDDH exige que la sécurité de Ahmat Haroun Larry soit assurée et que les auteurs et complices soient rechercher et traduits devant la justice quel que soit leur statut.

Elle affirme que « personne ne doit être inquiété pour ses opinions disent les textes qui fondent notre République. »