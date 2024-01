MEDIAS Tchad : la CTDDH honore et encourage le journal Alwihda Info pour son impact positif

Alwihda Info | Par Richard Korhassem - 1 Janvier 2024



N'Djamena - La Convention Tchadienne de défense des droits de l'Homme (CTDDH) a honoré ce 1er janvier 2024 le journal Alwihda Info. Une délégation de la CTDDH, conduite par Ibrahim Mahamat Ibrahim, secrétaire général adjoint, s'est rendue au siège de Alwihda Info, à N'Djari Blamatom, et a remis une attestation de reconnaissance et d'encouragement.





"Votre capacité. à couvrir une variété de sujets, qu'il s'agisse de politique, des droits de l'Homme, d'économie, de culture ou de problématiques sociales, témoigne de votre engagement à informer le public de manière complète. Vos articles sont bien recherchés et démontrent une grande éthique journalistique. Vous ne ménagez aucun effort pour enquêter, vérifier les faits et donner une voix à ceux qui sont souvent marginalisés", poursuit Khalil Daoud. La CTDDH encourage Alwihda à continuer "l'excellent travail", rappelant que sa "contribution à l'information et à la défense de la liberté de la presse est inestimable" et que "les efforts ne passent pas inaperçus". "La société a besoin de médias indépendants et responsables comme le vôtre pour stimuler le débat public, favoriser la transparence et garantir un accès équitable à l'information (...) Votre journal est une source d'inspiration et nous sommes convaincu qu'il continuera d'avoir un impact positif sur notre société", relève la CTDDH.

Ibrahim Mahamat Ibrahim a expliqué que la CTDDH, à travers une nouvelle initiative, décerne chaque année ces attestations pour honorer des organisations et des personnalités afin de les encourager à continuer leur excellent travail. La CTDDH a choisi Alwihda info cette année en reconnaissance du travail et du professionnalisme démontrés, a souligné Ibrahim Mahamat Ibrahim.



Nassabé Yantangar, secrétaire aux droits de la femme et de l'enfant à la CTDDH, a également exprimé tous ses encouragements et s'est dit optimiste pour l'avenir.

Présent à la cérémonie, le directeur général de Alwihda, Djamil Ahmat Mahamat, a adressé ses remerciements à la CTDDH pour cette reconnaissance et a salué son rôle dans la promotion des droits de l'Homme. Il s'est dit honoré par cette distinction inattendue décernée à Alwihda et a rendu hommage aux équipes de Alwihda pour le travail abattu avec dévouement, notamment aux correspondants provinciaux pour leur sacrifice quotidien. Évoquant les projets à venir, le directeur général de Alwihda a évoqué le lancement prochain d'une chaîne de télévision.

Djimet Wiche, directeur de publication sortant du journal Alwihda Info, a exprimé sa gratitude envers la CTDDH pour cette distinction. Au nom de toute l'équipe du journal Alwihda info, Djimet Wiché a remercié cette organisation de défense des droits humains pour avoir choisi de les honorer.



Malick Mahamat, coordonnateur général de Alwihda, a convié la délégation de la CTDDH à une visite du nouveau studio de Alwihda et une photo de famille, marquant la fin de la cérémonie.



Désormais affecté à l'Agence tchadienne de presse et d'édition (ATPE), le directeur de publication sortant de Alwihda Info, Djimet Wiche, a récemment passé la main au journaliste Ahmad Youssouf Ali, conformément à une décision du directeur général. Djimet Wiche demeure toutefois membre de l'équipe de Alwihda en en tant que journaliste et conseiller, tandis que Malick Mahamat devient coordonnateur général. "Nous sommes constamment impressionnés par la qualité et la pertinence des informations que vous partagez. Votre journal joue un rôle crucial dans notre société en fournissant des informations précises, équilibrées et opportunes, ce qui contribue grandement à promouvoir la transparence, la démocratie et la libre expression", mentionne l'attestation de reconnaissance, lue par Khalil Daoud, défenseur des droits de l'Homme et chargé des urgences à la CTDDH."Votre capacité. à couvrir une variété de sujets, qu'il s'agisse de politique, des droits de l'Homme, d'économie, de culture ou de problématiques sociales, témoigne de votre engagement à informer le public de manière complète. Vos articles sont bien recherchés et démontrent une grande éthique journalistique. Vous ne ménagez aucun effort pour enquêter, vérifier les faits et donner une voix à ceux qui sont souvent marginalisés", poursuit Khalil Daoud.Ibrahim Mahamat Ibrahim a expliqué que la CTDDH, à travers une nouvelle initiative, décerne chaque année ces attestations pour honorer des organisations et des personnalités afin de les encourager à continuer leur excellent travail. La CTDDH a choisi Alwihda info cette année en reconnaissance du travail et du professionnalisme démontrés, a souligné Ibrahim Mahamat Ibrahim.Nassabé Yantangar, secrétaire aux droits de la femme et de l'enfant à la CTDDH, a également exprimé tous ses encouragements et s'est dit optimiste pour l'avenir.Djimet Wiche, directeur de publication sortant du journal Alwihda Info, a exprimé sa gratitude envers la CTDDH pour cette distinction. Au nom de toute l'équipe du journal Alwihda info, Djimet Wiché a remercié cette organisation de défense des droits humains pour avoir choisi de les honorer.Malick Mahamat, coordonnateur général de Alwihda, a convié la délégation de la CTDDH à une visite du nouveau studio de Alwihda et une photo de famille, marquant la fin de la cérémonie.Désormais affecté à l'Agence tchadienne de presse et d'édition (ATPE), le directeur de publication sortant de Alwihda Info, Djimet Wiche, a récemment passé la main au journaliste Ahmad Youssouf Ali, conformément à une décision du directeur général. Djimet Wiche demeure toutefois membre de l'équipe de Alwihda en en tant que journaliste et conseiller, tandis que Malick Mahamat devient coordonnateur général.





Dans la même rubrique : < > Tchad : la HAMA invite les radios et télévisions privées à une rencontre de présentation/validation de données Tchad : la HAMA évalue les performances de l'ONAMA et formule des recommandations cruciales الهاما تسلم تقرير تقييم دفتر مهام الاوناما Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)