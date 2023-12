Tchad : la Coalition pour un OUI au référendum constitutionnel lance sa campagne dans le Salamat

Le chef de mission de la Coalition pour un OUI au référendum constitutionnel de 2023, pour la province du Salamat, Dr Abdelmadjif Abderahim, a lancé officiellement la campagne référendaire par une cérémonie organisée dans le département de Haraze-Mangueigne.



Le changement survenu à la tête de l'Etat, suite au décès tragique du Maréchal du Tchad en avril 2021, a débouché sur une première période de transition consacrée par une charte, et dirigée par un Conseil militaire de transition.



Dans le but de sortir du cycle récurrent des conflits, et d'assurer un avenir radieux au pays, les Tchadiens ont organisé du 20 août au 8 octobre 2022, un Dialogue National Inclusif et Souverain (DNIS), qui devait permettre de se tourner résolument vers la paix et la prospérité, à travers la refondation de l'Etat. Parmi ses résolutions, le Dialogue prévoit le référendum constitutionnel qui s'organise le 17 de ce mois.



Dans son mot de bienvenue, la présidente du comité d'organisation, Zara Moussa, a, au nom du comité, adressé ses salutations fraternelles au chef de mission, et à toute l'équipe qui l'accompagne.



Le chef de mission, Dr Abdelmadjid Abderahim, a lancé officiellement la campagne en déclarant que « la mission en provenance de N'Djamena est venue pour (...) transmettre un message : le OUl est l'expression d'un devoir national, une décision de faire du Tchad un Etat unitaire fortement décentralisé, engagé sur la voie de l'émergence, où les femmes et les jeunes ont une place de premier plan, pour tracer le chemin de la promotion et de la participation active aux actions de développement durable ».



Par ailleurs, il ajoute que le projet de Constitution, pour lequel la Coalition pour un OUI est en campagne actuellement au Salamat, a pris en compte l'ensemble des préoccupations des participants du DNIS, exprimées sous forme de résolutions et de recommandations. Ce sont les résolutions et recommandations au niveau constitutionnel qui sont intégrées dans le projet de Constitution.