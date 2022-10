Tchad : la Cour suprême souhaite "une gouvernance paisible et prospère" à Mahamat Idriss Deby

Le choc a été dur avec la disparition du maréchal du Tchad mais le peuple vaillant a résisté. dans la dignité.



Mahamat Idriss Deby a salué le courage et la résilience du peuple tchadien.





Mahamat Idriss Deby : "les assises ont décidé d'engager le pays sur une deuxième phase de transition de 24 mois maximum. Cette première phase de la transition a été pleinement accomplie".



Le m^eme processus de dialogue, de transparence sera conduit



Nous entamons aujourd'hui une nouvelle étape dans la refondation de notre pays



je me consacrerai exclusivement au service de notre pays et de notre peuple pour que cette confiance ne soit pas trahie

Il a indiqué que la deuxième phase sera essentiellement consacrée à la mise en oeuvre des résolutions du dialogue national.

Un serment est plus fort que tout. Je veillerai personnellement, nuit et jour, à la mise en oeuvre du cahier des charges. D'ailleurs, le temps est compté. Il n'y aura ni compte à rebours ni période de grâce. Nous sommes déjà entrés de plein pied. Il est indéniable que le cahier des charges n'est pas un simple catalogue ou répertoire de voeux exprimés. Il indexe de manière parfaitement cohérente, articulée et pertinente, les actions à mettre en oeuvre pour le Tchad d'aujourd'hui et le Tchad de demain que nous voulons.



Le gouvernement d'union nationale qui sera mis en place dans les tous prochains jours s'emploiera pour que la volonté du peuple tchadien ne souffre d'aucune entorse.

Le bien-être du peuple tchadien sera au centre de cette action politique

Je rappelle l'urgence de tenir au plus vite le référendum constitutionnel qui devrait trancher la question de la forme de l'État.

Des élections seront. organisées dans a transpracen et la sérénité pour permettre aux tchadiens et tchadiennes de mettre un terme à la transition et d'assurer. le retour à l'ordre constitutionnel.

Un comité de suivi avec évaluation sera mis en place.



le gouvernement d'union nationale travaillera pour répondre aux préoccupations légitimes de la population

La sécurité intérieure occupera une place de choix dans l'action gouvernementale pour mettre fin aux phénomènes des conflits intercommunautaires et aux coupeurs de route qui continuent d'endeuiller les familles tchadiens.

Une. attention sera accordée à la justice.

Le gouvernement s'attèlera à. relever en rurgenc les défis majeurs en. terme d'accès à l'eau potable et à l'énergie, l'accès aux soins de santé de base, à une éducation de qualité, à des emplois décents et à une sécurité alimentaire et de siponibilit des ifnastrucutrezss routiers .

Tous les chantiers à l'arr^et seront relancés pour désenclaver nos régions .

Notre capitale n'est pas oubliée : il est prévu les travaux de bitumage de 75 km de voies urbaines et d'importants travaux de drainage d'eau afin de soulager la souffrance de nos concitoyens en saison pluvieuse



Mahamat Idriss Deby : "d'ici janvier 2023, les capacités de production énergétique seront triplées dans la ville de N'Djamena".



Chacun doit s'investir dans son domaine de prédilécrion



"Nous devons poursuivre et renforcer la lutte contre la corruption et l'incivisme qui sapent tous nos efforts de développement"



promet de rencontrer et parler avec la jeunesse, sans filtre, pour mieux la connaitre et mieux prendre en charge ses préoccupations.





Mahamat Idriss Deby réaffirme l'attachement du Tchad aux textes internationaux mais rappelé que le pays est "jaloux de sa souveraineté". Il indique que "la communauté internationale se doit d'accompagner le Tchad dans sa quête permanente de sécurité et de stabilité".



