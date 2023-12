Tchad : la Croix-Rouge du Ouaddaï commémore la Journée mondiale du volontariat

Le sujet central de la conférence était 'Le volontariat et son importance dans la société'. Mahmoud Mahamat Ali, en ouverture, a défini le volontariat comme un engagement civique altruiste, où les individus offrent leur temps, compétences et énergie sans attendre de rémunération, pour des actions bénéfiques à autrui et à la communauté. Il a souligné que ces actions peuvent varier de l'aide humanitaire en cas de catastrophe à la sensibilisation communautaire, l'enseignement, le mentorat, ou la prestation de soins de santé.



Abdelatif Youssouf a expliqué que le volontariat peut s'exercer dans divers types d'organisations, y compris les ONG, les établissements de santé, les écoles, les institutions religieuses, les entreprises et les organismes gouvernementaux, sous des formes ponctuelles ou régulières.



Fayçal Adam Amour a ensuite détaillé les domaines d'intervention du volontariat, mentionnant l'aide humanitaire, l'éducation, la santé, la protection de l'environnement, et la défense des droits et le plaidoyer. Il a souligné que le volontariat bénéficie non seulement à la société en répondant à des besoins essentiels, mais aussi aux volontaires eux-mêmes en renforçant leur bien-être et leur sentiment d'appartenance à la communauté.



La conférence s'est conclue par une session de questions-réponses, permettant aux participants d'approfondir leur compréhension du sujet.