Tchad : la Croix Rouge et le Croissant Rouge du Moyen Chari nettoient le petit marché de Yalnas de Sarh

En prélude à la Journée mondiale de la Croix Rouge et du Croissant Rouge du monde, édition 2024, qui se célèbre chaque année le 8 mai, le comité provincial de la Croix Rouge et Croissant Rouge du Moyen-Chari ont nettoyé ce matin le petit marché de Yalnas.



La salubrité chasse la maladie, a-t-on coutume de dire. C’est ainsi que très tôt ce matin, les agents de la Croix Rouge et Croissant Rouge du Moyen-Chari ont envahi le petit marché de Yalnas, pour lui donner un éclat salubre. Car ce petit marché ravitaille la population de la ville de Sarh en légumes, poissons et bien d’autres aliments.



Cette activité entre directement dans la semaine de la Croix Rouge. Pour le trésorier provincial de la Croix Rouge du Moyen-Chari, Neldi Sou Blanchart, ce n’est pas par gaité de cœur qu’ils ont choisi le petit marché de Yalnas. Ils ont trouvé que ce marché est le plus sale de tous les marchés de la ville, et c’est là où toutes les denrées alimentaires se trouvent, mais qui sont exposées dans les saletés.



L’objectif de cette salubrité est de rendre ce marché propre, comme l’hygiène le recommande.



L’administrateur délégué chef du 1er arrondissement, Ali Kassalo Ali, dit que c’est un appui conséquent que la Croix Rouge du Moyen-Chari apporte au marché de Yalnas, et lance un appel aux commerçants de changer de comportement, pour l’intérêt et le bien-être de tous.