Tchad : la Croix-Rouge forme les journalistes sur la gestion de l’eau, l’hygiène et l’assainissement

Ce 26 août 2024, l'hôtel de l'Amitié a abrité le lancement de la session de formation initiée par la Croix-Rouge du Tchad, à l’intention des journalistes et communicateurs, sur la problématique de gestion de l'eau, hygiène et assainissement, et sur la gestion des risques de catastrophes dans la ville Ndjamena.



C'est dans le cadre du projet d'appui à la commune de la ville Ndjamena sur la gestion des risques, des inondations, et le renforcement de la résilience climatique des institutions locales et des populations.



Cette formation est organisée par la Croix-Rouge du Tchad, en collaboration avec la Croix Rouge française, et rendue possible grâce au financement de l'Agence Française de Développement (AFD). Pour le coordonnateur de la délégation de la Croix-Rouge française au Tchad, Mbelé Mekongo Paulin, la formation permettra aux journalistes de mieux communiquer sur les enjeux des questions environnementales.



Le directeur général de l'Agence Française de Développement (AFD), Philippe Chédanne a quant à lui, plaidé pour une politique publique adaptative qui a pour objectif de transformer cette menace en opportunité, pour que les effets négatifs du changement climatique soient le mieux maîtriser.



Cette formation entend impliquer tous les acteurs de la communication, pour une prise de conscience, et l'engagement communautaire dans la gestion et l'entretien durable des ouvrages construits dans la ville de Ndjamena. Elle durera cinq jours.