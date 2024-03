Tchad : la Direction des impôts poursuit la modernisation des procédures fiscales

Ce mercredi 20 mars 2024, le directeur général des impôts, Monsieur Maibari Bari Henri, a présidé une rencontre au ministère des Affaires étrangères. Étaient présents à cette réunion le représentant de la coopération internationale rwandaise, les experts-comptables et les conseillers fiscaux.



Au cours de cette séance, la mise en place de la télé-déclaration et du télé-paiement via E-taxe a été discutée. Ces deux fonctionnalités visent à éviter les déplacements et les tracasseries administratives pour les usagers.