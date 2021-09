Tchad : la FGC remet des tricycles aux groupements féminins

La Fondation Grand Cœur (FGC) a organisé une cérémonie de remise des tricycles aux groupements féminins, ce mercredi 15 septembre 2021 à la Maison de la femme de Ndjamena. La cérémonie a été présidée par la secrétaire générale de ladite Fondation, Mme Habiba Sahoulba, en présence de la présidente des femmes commerçantes, la directrice de la Maison de la femme, ainsi que d’autres invités des marques. Ce sont au total 10 tricycles distribués aux 5 groupements féminins.



Remettant officiellement les clés desdits engins, la secrétaire générale de la FGC Mme Habiba Sahouba affirme que la Fondation, en l’occurrence sa présidente Mme Hinda Deby Itno, a une préoccupation constante sur l’autonomisation de la femme et œuvre pour son bien-être. De plus, elle ajoute que par le passé, la Fondation a couvert les 23 provinces du Tchad en assistant les femmes à des formations en AGR et en distribution d’équipements agricoles, pour leur permettre de passer à l’action après leur formation.



« Aujourd’hui, on s’intéresse aux femmes qui ont des activités commerciales. On est venu leur offrir des tricycles qui leur permettront de soulager les charges de transport. Actuellement, le transport des marchandises au marché coûte cher. Et c’est la raison pour laquelle, la Fondation a pensé de leur offrir des tricycles pour améliorer leurs finances et leur permettre de rentabiliser leurs activités pour qu’elles surviennent à leurs besoins, de leurs enfants et de leur famille », a soutenu Mme Habiba Sahoulba. Elle a prodigué des conseils à l’endroit des bénéficiaires sur la gestion et la protection de ces tricycles.



La présidente des femmes commerçantes, Mme Hadje Mariam a, quant à elle, remercié très chaleureusement la présidente de la FGC pour son geste très louable visant à aider les femmes démunies des moyens. Les bénéficiaires ont formulé leurs vœux de remerciements à la présidente de la FGC, à son secrétaire générale, ainsi qu’à tous ceux et celles qui luttent pour le bien-être de la femme.