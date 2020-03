Tchad : la Fédération des jeunes agriculteurs s'installe dans la Tandjilé

Les membres du bureau provincial de la Fédération des jeunes agriculteurs du Tchad (FJAT) ont été installés vendredi à Laï, dans la province de la Tandjilé. L'installation a eu lieu au cours d'une cérémonie présidée par le préfet du département de la Tandjilé Est, Palaï Gentil, représentant le Gouverneur.



Le bureau est composé de 15 membres dont 4 femmes. Il est dirigé par Toglembaye Vincent.



Pour le président national de la FJAT Kaoude Israël, la fédération est un cadre de regroupement, de concertation, d'initiative et d'action pour le développement d'une économie fondée sur l'agriculture au Tchad en particulier, et en Afrique centrale en général.



Il ajoute que la FJAT a pour mission de sensibiliser et inciter les jeunes à aimer les activités agricoles.



Officiant la cérémonie, le préfet du département de la Tandjilé Est, Palaï Gentil, représentant le Gouverneur, a salué cette initiative de la fédération en ouvrant un bureau provincial à Laï.



La Fédération des jeunes agriculteurs du Tchad est créée depuis le 9 octobre 2016.