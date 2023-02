Tchad : la Fondation pour le développement rural de la Chine offre des kits scolaires à des élèves

La cérémonie s'est déroulée en présence de l'ambassadeur de la République Populaire de Chine au Tchad, Wang Xining. Cette école a été construite par la Chine en 2009, fruit de la coopération entre les deux pays.



Selon la directrice générale des enseignements et de la formation du ministère de l'Education nationale et de la Promotion Civique, Djorbaye Mounoubaï Chantal, les kits offerts par la Fondation pour le développement rural de la Chine témoignent d'une marque d'amitié profonde entre les deux pays d'où le nom de l'établissement : "école de l'Amitié Chine-Tchad".



Djorbaye Mounoubaï Chantal a salué l'effort consenti par la Fondation à travers ces précieux outils de travail offerts gracieusement aux élèves. Elle a souligné que ce geste contribuera au renforcement de la qualité des enseignements et de l'appropriation des connaissances par les élèves de ce niveau sensible de l'enseignement.



Pour l'ambassadeur de la République Populaire de Chine au Tchad, Wang Xining, l'éducation est au centre de la coopération sino-tchadienne, c'est pourquoi l'Institut Confucius de l'Université de N'Djamena initiera des cours en langue chinoise à l'école.



L'ambassade de la République Populaire de Chine au Tchad continuera à travailler avec le gouvernement tchadien, la Fédération des ressortissants chinois au Tchad, l'Institut Confucius, ainsi que tous les amis, à renforcer le domaine éducatif au Tchad.



Ce geste de la Fondation pour le Développement Rural de la Chine est une preuve de l'importance accordée par la Chine à la coopération sino-tchadienne dans le domaine éducatif. En effet, depuis de nombreuses années, la Chine a soutenu le Tchad dans divers secteurs de développement, notamment dans le domaine de l'éducation.