Tchad : la Garde forestière et faunique met la main sur des braconniers

Trois présumés braconniers ont été présentés lundi matin à la presse par le commandement de la Garde forestière et faunique du Tchad. Ils ont été interceptés dans le Chari Baguirmi et à Laï, en flagrant délit d'atteinte à la réglementation légale.



Cinq défenses d'éléphants et une arme de guerre de long calibre ont été également présentées.



Le colonel Hamid Hissein Itno, commandant de la Garde forestière et faunique du Tchad, a félicité le groupement des forces anti-braconnage de Bousso. "Ces gens ont été poursuivis depuis longtemps par nos agents. Ils ont un réseau très solide que nous avons fini par démanteler, malgré des complicités. Ils menacent la deuxième plus grande population d'éléphants du Tchad", a-t-il dit.



Les individus spécialisés dans le braconnage ont été interceptés dans les zones de Korbol, Bousso et Laï. Ils ont été localisés grâce à des renseignements et arrêtés avec leurs armes.



"Ils sont armés et ont leur réseau de marchandage. Ce sont des gens qui ne vivent que de cela", selon les explications du colonel Hamid Hissein Itno.



"Grâce à nos groupements spécialisés, depuis lors il n'y a eu aucun braconnage dans ces zones", a indiqué Hamid Hissein Itno.



Le substitut du procureur de la République, Ahmat Mansour a précisé que les présumés malfrats seront auditionnés sur procès-verbal et déférés au parquet où leurs dossiers seront examinés.



"Ils ont été arrêtés en flagrant délit dans leur mission quotidienne de braconnage. Chacun d'eux doit répondre de ses actes. Ils seront jugés conformément à la Loi n°14 portant régime de la forêt, de la faune et des ressources halieutiques", a dit Ahmat Mansour.



Il a exhorté tout un chacun à prêter main forte aux agents de la force forestière et faunique pour la préservation de l'environnement.



La Garde forestière et faunique du Tchad est placée sous la tutelle du ministère de l'Environnement, de l'Eau et de la Pêche.