Tchad : la Gendarmerie renforce ses moyens opérationnels

La Gendarmerie nationale a organisé une cérémonie de remise de clefs de véhicules, au sein de sa direction générale, à Klessoum, ce 04 mai 2022.



En effet, un don des 10 véhicules de marque Toyota hélix pickup, de la part de plus hautes autorités de transition pour le renforcement de la sécurité des personnes et de leurs biens, dans la ville de Ndjamena, a été remis officiellement au Com/légion n°10 de Ndjamena, par le directeur général de la Gendarmerie nationale, le général de division, Djontan Marcel Hoinaty.



Le directeur général de la Gendarmerie précise que c’est le premier lot, puisqu’un autre sera livré dans les jours à venir. Le DG exhorte les commandants des dix brigades urbaines de Ndjamena, bénéficiaires des véhicules, de bien les entretenir et de les utiliser à bon escient pour le service, et non à des fins personnelles.



« Ceux qui se rendront coupables de mauvaise utilisation de ces véhicules seront sévèrement sanctionnés », déclare-t-il. Le DG ordonne au Com/légion n°10 de Ndjamena de prendre ses responsabilités, quant à la gestion de ces véhiculés.