MEDIAS Tchad : la HAMA et l'Unicef lancent le concours en journalisme pour l'enfance 2023

Alwihda Info | Par Hibé Ouadjouli Evarist - 18 Août 2023



Dans le but de promouvoir l'excellence en journalisme et d'encourager les journalistes à consacrer davantage d'attention et d'espace à la production de contenus médiatiques en faveur des enfants, la HAMA et l'UNICEF ont conjointement inauguré le concours en journalisme pour l'enfance, intitulé "Champions du Traitement de l'Information sur l'Enfance 2023", le vendredi 18 août 2023 à la Maison des Médias du Tchad.

Cette initiative vise à susciter une qualité journalistique supérieure au sein des médias nationaux. La cérémonie officielle de lancement de ce concours a été présidée par Bétel Miarom, chef du département du Développement des Médias à la HAMA. Donaig Le Du, cheffe de section communication de l'UNICEF, ainsi que l'équipe de la Maison des Médias du Tchad, étaient également présents à cet événement.



Ce concours privilégie le format du reportage comme unique genre rédactionnel admissible. Il comprendra quatre catégories qui seront récompensées : la radio (entre 1 et 3 minutes, en français ou en arabe), la télévision (entre 1 et 4 minutes, en français ou en arabe), la presse écrite (entre 3000 et 4000 signes, en français ou en arabe) et les journaux en ligne (entre 1000 et 2000 signes, en français ou en arabe). Les contributions doivent être soumises dans les formats suivants : une copie numérique de haute qualité sur une clé USB pour les œuvres audiovisuelles, ainsi qu'une version imprimée en couleur pour les articles de presse écrite et en ligne.



Ce concours est ouvert aux journalistes tchadiens de tous genres, titulaires de la Carte d'Identité du Journaliste Professionnel (CIJP). Chaque dossier de candidature devra comprendre une fiche d'inscription téléchargeable depuis le site de la HAMA, une copie valide de la Carte d'Identité de Journaliste Professionnel, une attestation du responsable du média où travaille le candidat ou la candidate, ainsi que l'œuvre, dans l'un des formats indiqués ci-dessus. Les dossiers devront être déposés sous pli fermé au Secrétariat Général de la HAMA, avec la mention "Concours en Journalisme pour l'Enfance, Intitulé : Champions du Traitement de l'Information sur l'Enfance 2023".



L'évaluation des contributions en compétition portera à la fois sur le fond et la forme, la qualité journalistique, la pertinence du sujet par rapport à la Convention relative aux Droits de l'Enfant, le respect de l'éthique et de la déontologie, ainsi que la conformité à la Charte Éthique et au Guide Pédagogique pour la Protection des Enfants dans les Médias.



Chaque lauréat recevra un ensemble de récompenses comprenant une attestation, un trophée et un chèque. Pour chaque catégorie, un seul prix sera décerné. Il est important de noter que les soumissions seront acceptées du 1er septembre au 30 octobre 2023, que la constitution du jury se fera le 31 octobre 2023, que l'évaluation des contributions par le jury se tiendra du 1er au 16 novembre 2023, suivi de l'annonce des résultats et de la cérémonie de remise des prix le vendredi 17 novembre 2023. À noter également que la soirée de remise des prix est programmée à la veille de la Journée Mondiale de l'Enfance, célébrée chaque 29 novembre.



Selon Donaig Le Du, cheffe de section communication de l'UNICEF, ce concours permettra d'identifier des talents capables d'aborder les questions liées à l'enfance au sein de la presse tchadienne. De son côté, Bétel Miarom, chef du département du développement des Médias à la HAMA, a souligné que dans le cadre du programme de coopération entre la HAMA et l'UNICEF, ce concours vise à promouvoir l'excellence en récompensant les meilleurs reportages publiés ou diffusés au cours de l'année en cours.





Dans la même rubrique : < > Tchad : le journaliste Ahmad Youssouf Ali intègre le conseil d'arbitrage de l'UJT Tchad : 38 journalistes point focal renforcés pour la promotion des droits de l'enfant à Bakara Tchad : Le 10ème Congrès ordinaire de l'UJT se tiendra le 5 juillet à Sarh Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)