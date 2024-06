Tchad : la HAMA lance la 4e édition du concours en journalisme pour l'enfance

Ce concours intitulé ‹‹ champion du traitement de l'information sur l'enfance › ›, plus connu sous le nom de ‹‹ Prix d'excellence en journalisme pour l'enfance ›› a été lancé par le Chef du département des médias, M. Bétel Miarom en présence du Chef de la communication Unicef Tchad, M. Ayé-Aké Ange, et du Secrétaire Exécutif des Maisons des Médias, M. Abba André Kodmadji.



Ce prix, organisé depuis quatre ans par la Haute Autorité des Médias Audiovisuels (HAMA) et l'UNICEF, est une initiative qui vise à associer des journalistes à la noble cause de l'enfance tchadienne, à travers la production de contenus de qualité qui portent leurs voix et qui mettent en lumière leurs contenus, leurs défis et leurs rêves.



Comme à l'accoutumée, quatre catégories seront primées, à savoir, la radio, la télévision, la presse écrite et la presse en ligne. Pour le Chef de la communication Unicef Tchad, M. Ayé-Aké Ange, à travers ce concours, l'UNICEF souhaite reconnaître et honorer la précieuse contribution des journalistes à la promotion des droits de l'enfant au Tchad.



Quant au Chef du département des médias à la HAMA, Bétel Miarom, avant de lancer ledit concours, a tenu a rappeler aux journalistes des deux sexes qui comptent y participer de bien vouloir respecter la déontologie du journalisme.



Notons que le concours porte sur toutes les thématiques qui touchent l'enfance. Un seul genre rédactionnel est retenu et admis à ce concours, à savoir, le reportage. Pour les radios, le reportage doit varier de 1-3minutes dans l'une des deux langues nationales ; pour la télévision, la durée dot être de 1-4minutes dans les deux langues nationales ; pour la presse écrite, entre 3000-4500signes dans les deux langues nationales et pour la presse en ligne c'est entre 1000 et 2000signes. Les œuvres doivent être envoyées à la HAMA sous les formats suivants: en copie numérique de bonne qualité sur une clé USB pour les œuvres audiovisuelles et en version imprimée en couleur pour les articles des presses écrites et en ligne. Chaque dossier déposé doit contenir une fiche d'inscription téléchargeable sur le site de la HAMA.