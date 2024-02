Tchad : la LTDF se mobilise contre le harcèlement en milieu scolaire et professionnel

Une conférence-débat sur le harcèlement en milieu scolaire et professionnel a été organisée par la Ligue Tchadienne des Droits des Femmes (LTDH) et d'autres associations similaires. Elle s'est déroulée ce 24 février 2024 au Centre Culturel Baba Moustapha.



La conférence-débat s'est concentrée sur le thème du harcèlement en milieu scolaire et universitaire. Plusieurs intervenants ont abordé différents aspects de ce fléau qui reste impuni et prend de l'ampleur dans notre société actuelle.



Voici les thèmes traités lors de cette conférence-débat :

- Harcèlement en milieu scolaire et universitaire, animé par Ndolassoum Caleb ;

- Violence basée sur le genre en milieu professionnel, animé par Madame Hanifa Ali ;

- Instruments juridiques nationaux et ratifications internationales pour lutter contre le harcèlement au Tchad, animé par Madame Annicette Kemneloum, experte en genre de la LTDH.



Les intervenants ont souligné que le harcèlement est une réalité mais reste impuni. Malgré l'existence de lois et de textes permettant de lutter contre ce fléau, les auteurs continuent de sévir impunément, devenant de plus en plus puissants face à leurs victimes.



Les participants ont convenu que la sensibilisation, l'application stricte des lois et l'instauration de boîtes à suggestions dans les établissements scolaires et universitaires sont des solutions essentielles pour combattre ce problème.