Tchad : la LTDH forme les leaders religieux et forces de l’ordre sur la prévention et résolution de conflits.

La section provinciale de la Ligue tchadienne de droits de l’Homme (LTDH), a lancé lundi à Bol dans la province du Lac, une formation de cinquante leaders traditionnels, religieux et forces de l’ordre sur la prévention et la résolution pacifique des conflits, l’éco-citoyenneté, la gestion participative, rationnelle et équitable des ressources naturelles à Bagasola, Bol, Liwa et Moundou dans le cadre de la mise en œuvre du projet « Participation citoyenne des femmes et des jeunes ».



Cette formation vise à accroitre les compétences des leaders traditionnels, religieux et forces de l’ordre sur la prévention et la résolution pacifique des conflits, l’éco-citoyenneté, la gestion participative, rationnelle et équitable des ressources naturelles.



Elle se déroule durant la même période dans les quatre localités cibles du projet.



Cette formation initiée par la LTDH et financé par le Programme des Nations-Unies pour le développement (PNUD) a pour objet d’amener les leaders traditionnels, religieux et forces de l’ordre à acquérir des connaissances, aptitudes, et attitudes, de comprendre les enjeux liés à la gestion des conflits et d’analyser les conflits.



Les leaders traditionnels, religieux et forces de l’ordre ont acquis des connaissances, aptitudes et attitudes afin de comprendre les enjeux liés à la gestion des conflits, d’analyser les conflits, de distinguer les différentes approches de gestion et de résolution des conflits et d’appliquer les approches alternatives de gestion des conflits.



Le président provincial de la LTDH, Mbodou Moustapha Mahamat Nour a indiqué que les travaux de cet atelier ont pour ambition de renforcer leurs connaissances et aptitudes dans la promotion et l'encrage de la participation citoyenne de femmes et des jeunes dans ville de Bol.



Selon lui, le nombre important des femmes a un sens réel, car les femmes ont un rôle décisif dans la promotion de la tolérance et de la non-violence d'une part, et de la mise en pratique et du partage de leur savoir-faire d'autre part.



« Le projet participation citoyenne des femmes et des jeunes, financé par le PNUD, vous invite à une réflexion par le renforcement de vos capacités en outils de de la prévention et résolution pacifique des conflits, l'éco-citoyenneté, la gestion participative, rationnelle et équitable des ressources naturelles », a indiqué le président provincial de la LTDH, Mbodou Moustapha Mahamat Nour.