Tchad : la PETROSYNAT s’insurge contre la violation de la législation du travail

La cellule syndicale PETROSYNAT de la Société de Raffinage de Ndjamena (Raffinerie de Djarmaya) informe l'opinion de la violation de la législation du travail par la direction générale de raffinage de Ndjamena. Elle a tenu une assemblée générale extraordinaire revendicative ce 16 juillet 2022 à la bourse de travail.



Les sujets à l'ordre du jour portaient essentiellement sur la convention d'entreprise NRC, et le système de travail sur le site depuis l'apparition du Covid-19 au Tchad. Le but est d'éclairer l'opinion nationale et internationale la violation des textes en vigueur en République du Tchad par la direction générale de la NRC. Le secrétaire général de la cellule syndicale PETROSYNAT/NRC, a indiqué que, la convention d'entreprise « est un acte écrit, conclu entre d'une part, un employeur et d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives des salariés ».



Selon lui, en République du Tchad, la convention d'entreprise est régie par la loi du 11 décembre 1996 portant code du travail. Pour le secrétaire général de la cellule, dans le cas particulier de la NRC, la signature d'une convention vise à répondre aux exigences ci-après : la législation tchadienne du travail notamment la loi N°038/PR/96 du 11 décembre 1996 portant code du travail en République du Tchad en son article 337 qui impose les négociations collectives en tant que « devoir national » pour les entreprises; le rapport de la négociation entre le comité interministériel représentant le gouvernement tchadien et la CNPCl tenue du 04 au 09 février 2012 qui a recommandé en son point 6, la conclusion d'une convention collective entre la NRC et les employés ; la résolution de l'assemblée générale des actionnaires de la NRC; le pacte social triennal entre le gouvernement tchadien et les syndicats; les termes de convention 98 de POIT (Organisation Internationale du Travail) sur le droit d'organisation et de négociation collective, ratifiée par la République du Tchad.



À l'issue de l'assemblée générale, il était décidé ce qui suit: envoyer une lettre ouverte au président du Conseil militaire de transition (PCMT), pour lui faire comprendre la violation de la législation de travail par la direction générale de la société de raffinage de Ndjamena; la révision du système de résolution sur le site, avec abolition des quarantaines ; écrire au Conseil national de transition pour interpeller les ministres de la fonction publique et celui du pétrole qui l'un deux dans sa déclaration de presse à fait comprendre que la raffinerie a déjà une convention, pourtant elle ne l'a pas jusqu'à ce jour; accorder le délai d'un mois à la direction générale de raffinerie de Ndjamena afin de s'appliquer.



Contraire à cela, les manifestations s'organiseront devant l'ambassade de Chine au Tchad, devant la CNPC, devant la direction générale de raffinage à Ndjamena et à Djarmaya.