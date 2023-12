Tchad : la Primature dénonce une sortie "hasardeuse et outrageuse" du syndicat des enseignants

Selon la Primature, « ce comité de crise, illégitime et illégal, ne se situe plus dans le registre de revendication syndicale mais se mue en une officine obscurantiste servant des intérêts particuliers ».



La Primature a estimé que « pour atteindre les objectifs de ses membres, un certain Faustin Djimoudouel et ses complices ont, non seulement travesti les propos du premier ministre, mais également se sont illustrés dans des mensonges en lui attribuant des propos qu’il n’a jamais prononcés ».



Elle a alors réfuté leur allégation selon laquelle le premier ministre aurait dit que ses enfants ne fréquentent pas ici. « C’est une allégation totalement mensongère dont seuls les auteurs en connaissent les raisons. Car, le premier ministre a tout simplement dit qu’il n’aurait plus d’enfants à l’école », a réfuté la Primature.



Selon les services du chef du gouvernement, « ces imposteurs ont fait montre de leur mauvaise foi et de leur dessein macabre de servir des intérêts personnels et politiques de leurs maîtres tapis dans l’ombre ».