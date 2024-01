Tchad : la SENAFET 2024 sous le signe de l'implication féminine dans la politique

L'événement se place sous le thème '5ème République : la participation des femmes dans les processus électoraux post-transition'.



Dans sa déclaration, la ministre Amina Priscille Longoh a rappelé que la célébration de la Journée Internationale de la Femme vise à souligner les efforts déployés pour revendiquer la réalisation des droits des femmes et leur participation active dans les processus politiques et économiques. La SENAFET, quant à elle, est une période de réflexion et de contribution significative des femmes tchadiennes au développement du pays.



Cette année, la ville d'Am-Timan a été choisie comme site national pour cet événement. Le thème choisi est d'une grande importance, car la période de transition offre aux femmes tchadiennes une opportunité unique de s'impliquer davantage dans les instances décisionnelles, en accord avec les recommandations pertinentes issues du Dialogue National Inclusif et Souverain.



L'événement sera également l'occasion de renforcer les capacités des femmes pour améliorer leur pouvoir économique. Il permettra d'évaluer les progrès réalisés jusqu'à présent, d'identifier les forces et les faiblesses, et d'effectuer les ajustements nécessaires pour réaliser cette ambition.