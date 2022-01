Tchad : la SNE annonce une maintenance de transformateurs à N'Djamena

La Société nationale d'électricité (SNE) a annoncé ce 28 janvier que dans le cadre du programme de maintenance préventive annuelle des sous-stations, des arrêts des transformateurs TR1 et TR2 à N'Djamema sont prévus.



Ces transformateurs desservent les quartiers de Champs de fil, Djambal Bahr, Hilé Gazaz, Klemat, RIdina I et II, Paris-Congo et Rue de 40.



Le samedi 29/01/2022 de 8h à 15h ;

Le dimanche 30/01/2022 de 8h à 15h.



La SNE demande à tous de prendre les dispositions nécessaires face à ces perturbations du réseau.