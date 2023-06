Tchad : la SNE lance officiellement le recensement de ses abonnés pour améliorer la qualité de service

Ce recensement s'inscrit dans le cadre du projet d'interconnexion entre le Tchad et le Cameroun, supervisé par la Cellule d'Exécution. Il vise à renforcer l'efficacité opérationnelle et à améliorer la qualité de service en collectant des informations détaillées sur les caractéristiques, les habitudes de consommation et les attentes spécifiques des clients.



Ce recensement permettra également d'évaluer les infrastructures de distribution, de détecter d'éventuels problèmes et de planifier les travaux de maintenance et de réparation nécessaires.



Le directeur de la SNE, le général Ramadan Erdebou, a souligné l'engagement de la SNE à améliorer continuellement la qualité de ses services et à former ses agents afin de rendre l'entreprise plus efficace dans la gestion quotidienne de ses abonnés.