Tchad : la SONEMIC vulgarise le cadre juridique et réglementaire des activités minières

Ouvrant les travaux, la ministre du Pétrole, des Mines et de la Géologie, Ndolenodji Alix Nainmbaye, a indiqué que ces ateliers s’inscrivent dans le cadre de la vulgarisation juridique et réglementaire des activités minières au Tchad.



Selon la ministre, la série d’ateliers ouvertes du 22 au 24 juillet, vise à mieux informer les différentes parties prenantes. Classifiées en trois catégories, l’objectif est de vulgariser le cadre juridique et réglementaire des activités minières au Tchad et de sensibiliser, les différentes cibles, sur l’importance que cela revêt afin de contribuer, pour chacun en ce qui la concerne, au développement desdits activités.



Mme Ndolenodji Alix Nainmbaye invite les participants à donner des explications pertinentes pendant ces rencontres de quelques jours. Elle a insisté sur les échanges constructives et favorables, car cela permettra au gouvernement de prendre une décision importante permettant de garantir le secteur minier, qui est une source d’économie importante pour développement du pays.



Et la ministre d’ajouter que ces ateliers, organisés, par la SONEMIC, dans le cadre du partenariat avec la Banque Africaine de Développement (BAD), à travers le projet PAGESE mis en place au Tchad, se veulent un véritable moyen pour impulser l’amorce vers un développement harmonieux et durable du secteur minier.



Pour le directeur de la SONEMIC, Abakar Abdelkerim, ces ateliers regrouperont plusieurs institutions durant les trois jours, notamment, les institutions gouvernementales, conseillers nationaux et institutions de recherche, les institutions partenaires techniques et financières, les opérateurs économiques et les banques, les chefferies traditionnelles, les organisations de la société civile et les organes de médias.



Selon lui, les efforts visant à améliorer la gouvernance minière, ont été renforcés par le gouvernement.