Tchad : la STE inaugure des réseaux de distribution d’eau à Guinebor

Les nouveaux ouvrages mis à la disposition de la population sont constitués de plus de 2.000 mètres linéaires de conduites d’eau potable. Ils répondent à une demande de plus 100 ménages qui se sont d’ores et déjà rapprochés de la STE pour solliciter des branchements.



D’un coût global de plusieurs dizaines de millions de FCFA, la STE a supporté entièrement ces travaux, sur fonds propres, pour le besoin de toute la zone visée sur plus de deux kilomètres de conduites. Les nouveaux ouvrages d’extension permettront à toutes les familles riveraines de se raccorder.



Selon la directrice générale de la STE, Koubra Hissein Itno, l’ambition de la STE en 2022 est de favoriser fortement l’accès à l’eau potable aux citoyens et de maintenir un contrat de confiance et de fidélisation réciproque.