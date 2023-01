Tchad : la Star Nationale ouvre un bureau à Koutéré pour promouvoir un transport sécurisé

Le sous-préfet de Larmanaye, Djimet Souk, accompagné de son personnel, a coupé le ruban en présence de personnalités administratives et militaires de la région, ainsi que du Directeur général adjoint de la Star Nationale, Hassan Ratou.



Le chef de département développement de la Star Nationale a présenté l'entreprise, et le Directeur général adjoint a expliqué l'importance de ce bureau de frontière pour la société. Il a déclaré que l'objectif était de promouvoir un transport sécurisé en facilitant la souscription des assurances transport de marchandises et l'assurance des véhicules. Il a également précisé que ce bureau serait chargé de fournir des services de proximité aux usagers, notamment la délivrance des attestations d'assurance et la diligence dans le règlement des sinistres.



Le sous-préfet a exhorté les différents services à redoubler de vigilance pour assurer le bon fonctionnement du bureau, qui apportera non seulement une valeur ajoutée dans l'assiette fiscale, mais contribuera également à protéger les usagers de la route en évitant les accidents et en assurant les marchandises. La cérémonie s'est achevée par une photo de groupe et un banquet.