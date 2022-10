Tchad : la TIKA appuie la jeunesse avec une formation théorique et pratique en électricité

Le projet est réalisé par la TİKA, en coopération avec le Centre Oxford pour club Unesco. La durée de la formation est de 45 jours.



La formation consiste à autonomiser les jeunes apprenants dans le domaine de l’électricité comme l’installation électrique, l’utilisation des équipements électroniques, la maintenance et la réparation des installations électriques.



À l’issue des formations, le coordonnateur de la TIKA au Tchad, M. Vedat Bas, a rassuré que des certificats et des kits d’outils complets seront remis à chaque apprenant afin de leur permettre de créer leur propre activité génératrice de revenus et de favoriser leur accès au marché de l’emploi.



Pour M. Vedat Bas, ce projet vise à renforcer les capacités du capital humain dans le métier de l’électricité. « Le résultat attendu de ce projet repose sur la réduction du taux de chômage, la participation des jeunes au marché de l’emploi et l’intégration des jeunes dans la vie socio-économique », a-t-il indiqué.