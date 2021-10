Tchad : la Tandjilé lance une vaste campagne de vaccination contre la poliomyélite

La campagne de vaccination concerne les enfants âgés de 0 à cinq ans et s'inscrit dans le cadre de la prévention contre la poliomyélite au Tchad, plus particulièrement dans la province de la Tandjilé.



Cette première phase qui vise à faire face à cette épidémie couvre tous les districts sanitaires de la province. Pour le délégué sanitaire provincial de la Tandjilé, Dr. Alyo Patrick, la poliomyélite touche principalement les enfants âgés de moins de cinq ans. C'est une infection irréversible.



Le virus se transmet par l'eau ou les aliments. Dr. Alyo Patrick rassure la population que le vaccin est sans risques et renforce l'enfant.



Lançant officiellement la campagne dans la province, le gouverneur de la Tandjilé, Doudlengar Miayo, a exhorté les agents vaccinateurs à fournir beaucoup plus d'efforts sur le terrain pour toucher un grand nombre d'enfants.



"Battez-vous pour que l'enfant se trouvant aux derniers confins de la Tandjilé ait sa dose lui permettant de ne pas être invalide. Les autorités locales seront à vos côtés pour une parfaite réussite de cette campagne", a dit le gouverneur.



Doudlengar Miayo a invité les parents à faire vacciner leurs progénitures.