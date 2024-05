Tchad : la base Adji Kosseï est un pilier de l’assistance médicale française

Avec plus de 400 consultations par semaine, notamment à Abeché et Faya, et 1000 interventions chirurgicales par an à Ndjamena, la base militaire française Adji Kosseï apporte un appui médical conséquent à la population tchadienne dans le cadre de la coopération sanitaire.



Une visite guidée effectuée ce mardi 14 mai 2024, au sein de ladite base a permis de constater les différentes structures sanitaires qui constituent ses services médicaux.



Au niveau du service bucco-dentaire, le chef de service, le capitaine Mathias, a indiqué qu'une dizaine de patients reçoivent chaque jour des soins et des ablations. Toutefois, il a relevé le manque de prévention, provoquant un stade très avancé de la carie dentaire.



Au service des urgences et des pansements, le chef de service, le commandant Gaëlle, a indiqué que c'est une équipe mixte, composée de Tchadiens et de Français, qui travaille conjointement pour offrir des soins de qualité à la population. S'agissant du bloc opératoire, le commandant Gaëlle a souligné que les opérations se limitent à l'orthopédie et à la chirurgie viscérale.



En ce qui concerne le chantier du futur Centre Médical Interarmées, qui sera beaucoup plus moderne et doté d'une grande capacité d'accueil, le lieutenant Marion du service de construction des armées françaises a précisé que ce Centre sera construit sur 22 000 mètres carrés, et qu'il sera doté d'un laboratoire bactériologique, d'un laboratoire d'analyse, et de 40 lits pour patients.



Le commandant des Forces Françaises au Sahel, le général Éric Ozanne, a déclaré que ce travail se fait en étroite coordination avec l'armée tchadienne, et le système de santé des différents hôpitaux de Ndjamena. Il faut signaler que ce Centre médical ouvrira ses portes en novembre 2024. Le coût de sa construction s'élève à 18 millions d'euros.