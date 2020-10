Tchad : "la carte d'électeur est notre seule arme de libération", déclare la jeunesse de l'UNDR

"Les élections présidentielles d'avril 2021 constituent un défi majeur, elles marqueront un tournant dans la vie de notre nation et devra être un repère dans l'histoire politique du Tchad", a déclaré mardi Gebdanbe Ouateure Epaphras, 2ème vice président de l'Union des jeunes pour le renouveau (UJR), organe de l'UNDR chargé de mobiliser et d'intégrer des jeunes au sein du parti.



Il appelle à une mobilisation des citoyens pour le processus de révision du fichier électoral, à l'approche des élections présidentielles qui seront suivies des législatives et communales. "Le passeport pour toutes ces élections, c'est la carte d'électeur. Le droit au vote est constitutionnel. Il est reconnu à tout citoyen ayant atteint l'âge de 18 ans, ainsi qu'à tous ceux qui viennent d'avoir 18 ans ou qui l'auront en avril 2021. Ils sont principalement concernés par cette opération", explique Gebdanbe Ouateure Epaphras.



L'UJR indique que des militants ont été déployés dans les provinces pour expliquer aux citoyens l'importance du recensement sur la liste électorale et appeler à la mobilisation.



Mettant l'accent sur l'importance de ce recensement, Gebdanbe Ouateure Epaphras explique que "la carte d'électeur est notre seule arme de libération". Il ajoute que la jeunesse de l'UNDR "plus qu'engagée pour la cause du changement, demeure attentive au mot d'ordre du bureau exécutif pour toute autre action politique".



L'UJR appelle à "l'unité de la jeunesse de l'opposition car c'est sur elle que repose l'espoir de tout le peuple tchadien".