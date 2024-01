Tchad : la cellule Mékasnanleci du parti 'Les Transformateurs' installée à Doumbeur III (Moundou)

Le 28 janvier, les membres du parti 'Les Transformateurs' de la cellule Mékasnanleci de Doumbeur III ont été officiellement installés dans leurs fonctions lors d'une cérémonie à l'école 10, en présence de Bessi Marcel, représentant du délégué du 4ème arrondissement.



Lombaye Gédéon, délégué provincial du parti, a installé la nouvelle cellule, soulignant l'absence de chef au sein du parti et l'importance des leaders. Il a exhorté ses nouveaux collaborateurs à respecter la hiérarchie et à travailler sérieusement pour les prochaines élections, en mettant l'accent sur l'enrôlement électoral. Bessi Marcel a insisté sur la sensibilisation des militants pour éviter les débordements, notant que le parti, majoritairement composé de personnes instruites, doit promouvoir un changement de comportement chez certains militants violents.



Adoum Jérémie, le nouveau délégué de la cellule Mékasnanleci, a promis de respecter la confiance placée en lui et a appelé à l'esprit d'équipe et au respect de l'idéologie du parti.