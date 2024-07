Tchad : la coexistence pacifique à travers le dialogue intercommunautaire au Mayo Kebbi Est

L’objectif global de cette initiative est de contribuer à la prévention des conflits et à la coexistence pacifique, ainsi que de renforcer les capacités techniques, l’engagement, la participation et le contrôle citoyen des Organisations de la Société Civile (OSC) et des Organisations Communautaires de Base (OCB) dans les processus politiques et budgétaires des secteurs sociaux de base et de la gouvernance locale/nationale.



La création et l’animation de cet espace de dialogue citoyen, autour du thème « Mécanismes de résolution des conflits intercommunautaires », ont été animées par Narayam Doumngar Mathias, délégué sud-ouest de l’AFPLT, et Labassou Foullah, délégué de la Jeunesse et des Sports du Mayo Kebbi Est.



Dans leurs interventions, ils ont informé que la montée des tensions entre les communautés agricoles et pastorales est aggravée par le manque de dialogue. Ils ont également souligné que les populations désemparées, ne pouvant compter ni sur la protection de l’État ni sur les mécanismes traditionnels de prévention et de gestion des conflits, cherchent leur salut dans les compromis. L’implication des OSC, des OCB, des leaders religieux, des leaders communautaires et des chefs des services déconcentrés de l’État est essentielle dans ces compromis.