Tchad : la communauté Dangléate tient un forum sur l'unité et le développement

Durant deux jours de travaux, les participantes et participants du canton Dangléate Est & Ouest vont diagnostiquer tous les maux qui minent le développement socioéconomique du Guera en général et les cantons Dangleate du département d'Abtouyour en particulier. Ils proposeront à ces maux, des actions adéquates et concrètes, a notifié Idriss Dokony Adiker, chef de canton Dangleate Est.



Officiant l'assise, le chef de canton Dangleate Idriss Dokony Adiker a indiqué que l'objectif principal de ce forum (appuyé matériellement et financièrement par les fils et filles Dangleate du Tchad et de la diaspora) vise à jeter les bases d'un processus de développement tant économique que social, durable, en accordant une attention particulière à l'unité, à la solidarité et à l'équité entre les filles et fils Dangléate.