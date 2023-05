Tchad : la communauté Kabba réclame justice après des attaques meurtrières

Suite à une tuerie survenue dans les cantons Békan, Goré et Kaba-Roangar au Tchad, les ressortissants de la communauté Kabba ont publié un communiqué de presse le 8 mai pour dénoncer ces violences.



Ils signalent que des chefs de villages avaient été arrêtés avant ces tueries et que plusieurs villages ont été attaqués, faisant 17 morts et plusieurs blessés parmi les autochtones.



Les ressortissants de la communauté Kabba exigent que les auteurs de ces actes soient arrêtés et traduits en justice, ainsi que le départ immédiat de plusieurs autorités.



Ils condamnent fermement ces actes barbares perpétrés sur les citoyens sans défense et préviennent qu'ils se réservent le droit de saisir les instances internationales et de se constituer en autodéfense si des mesures urgentes de sécurité ne sont pas prises.