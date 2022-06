Tchad : la communauté Nang-Nda de Sarh a un nouveau chef de communauté

Tout a commencé par les danses traditionnelles présentées par le ballet Bô-Séli suivi d’une prière. Le président du comité d’organisation de cette cérémonie Allah-asra Djimyénan a loué le courage et la détermination de tous, pour la réussite de cette cérémonie. Aussi, a-t-il fait l’historique de cette communauté et sa contribution pour le développement du Moyen-Chari dès son arrivée.



Installant le chef de la communauté Nang-Nda de Sarh dans ces fonctions, le représentant du chef traditionnel de Sarh urbain, Alhadji Mahamat Kabo, a reconnu la valeur et l’ardeur du peuple Nang- Nda dans la province du Moyen-Chari. Il a demandé au chef de ladite communauté d’être à l’écoute de sa communauté, d’être exemplaire, cultiver la cohabitation pacifique. Ceci pour un développement socioéconomique.



Dans son mot de remerciement, Djimadoumbaye Bissi, chef de la communauté Nang- Nda, a demandé la collaboration de ses frères et sœurs dans l’accomplissement de sa mission dont il mesure déjà son poids. Il promet en outre d'oeuvrer pour l’unité du peuple Nang-Nda et de valoriser son identité culturelle à travers des contes, des danses traditionnelles, et des poèmes.



La cérémonie a pris fin par la remise de cadeaux au tout premier chef de la communauté Nang- Nda de Sarh.