Tchad : la communication sur les changements climatiques au centre d'un atelier

Convaincu de la formation, les journalistes ont formulé des recommandations comme suit : pérenniser ce genre de formation pour permettre aux journalistes et communicateurs de s'informer et sensibiliser sur les changements climatiques, aux partenaires techniques et financiers de soutenir financièrement le PNA pour la mise en œuvre de ce plan de formation, aux journalistes et communicateurs de vulgariser davantage les connaissances acquises et au gouvernement du Tchad d'accélérer le processus de mise en œuvre du Plan d'adaptation aux changements climatiques.



Les journalistes ont également remercié les experts qui n'ont ménagé aucun effort pour cette formation, ainsi que le partenaire PNUD, le PNA et le ministère de tutelle pour l'organisation de cette formation.



Clôturant la formation, le coordonnateur du projet PNA, Dr. Saturin Kouma Kossi, a souligné que durant trois jours, les participants ont été outillés pour rendre les informations accessibles aux différents secteurs prioritaires.



Pour lui, les journalistes formés seront capables de communiquer sur les changements climatiques via les informations climatiques qui seront mises à leurs dispositions par l'Agence nationale de la météorologie (ANAM) et la Direction des ressources en eau (DRE). Dr Saturin Kouma Kossi a rassuré les participants que les recommandations seront transmises à qui de droit.