Tchad : la conseillère Nationale Haram Alkhali Moussa appelle les personnes handicapées du Ouaddaï à voter pour le Oui

Au début de sa communication, la conseillère nationale Haram Alkhali Moussa a demandé aux personnes handicapées moteurs du Ouaddaï, dont elle fait partie, de retirer leur carte d'électeur. Elle les a ensuite exhortés à sortir en masse le 17 décembre prochain pour voter Oui pour accepter la nouvelle constitution. Néanmoins, elle sollicite la Commission nationale chargée de l'organisation du référendum constitutionnel (Conorec) pour rendre plus facile pour les personnes handicapées de participer aux élections, car ces derniers ne peuvent pas s'aligner avec les personnes valides.



Après la conférence de presse, Haram alkhali Moussa an organisé une réunion avec les membres de l'association des personnes handicapées du Ouaddaï afin de leur présenter le projet de constitution et le système de vote pour éviter les bulletins nuls le jour "J".



Elle estime par ailleurs que l'état unitaire fortement décentralisé est bénéfique pour les personnes handicapées et que toutes les couches de la société tchadienne sont incluses dans ce choix.