Tchad : la construction d’infrastructures scolaires lancée au Moyen-Chari

Le gouverneur de la province du Moyen-Chari, Ousmane Brahim Djouma a procédé le 5 novembre, à la pose de la première pierre, pour la construction de la délégation provinciale de l’Education nationale du Moyen-Chari, et des salles de classes dans les départements du Barh-Koh, de la Grande-Sido et du Lac-Iro.



A l’entame de cette cérémonie, le représentant du délégué de l’Education nationale et de la Promotion civique du Moyen- Chari, Djimidoh Tade-Ogra, a précisé que ces chantiers ont été mis en exécution, grâce au partenariat entre le ministère de l’Education nationale et de la Promotion civique et le Programme pour la Promotion de la Qualité de l’Education de Base au Tchad (ProQEB), à travers l’ONG Enfants du Monde et l’Agence Française de Développement (AFD), qui se sont engagés à accompagner le gouvernement de la République du Tchad dans le secteur éducatif.



Le responsable de l’antenne du Programme pour la Promotion de la Qualité de l’Education de Base au Tchad (ProQEB), Ouya Takéné, a rappelé que le ProQEB est un programme initié par la Coopération Suisse, en collaboration avec le ministère de l’Education nationale. Il a souligné que ces infrastructures durables qui seront réalisées, permettront aux bénéficiaires de travailler aisément. Ceci dans le but d’améliorer la qualité de l’éducation.



Le gouverneur de la province du Moyen-Chari, Ousmane Brahim Djouma, a remercié le ProQEB pour ses efforts consentis en matière d’amélioration de la qualité de l’éducation, depuis 2013 dans la province du Moyen-Chari. Par ailleurs, il a demandé aux différentes entreprises bénéficiaires de respecter le délai d’exécution.



Ces travaux sont financés par la direction du Développement de la Coopération Suisse et l’Agence Française de Développement, pour un montant global de plus de 823 millions de FCFA. Ils sont mis en exécution par la Société de Construction de Bâtiment et entretient de Route (SOCOBER), la Société SINNOU Sarl et l’Agence Tchadienne d’Etudes et de Réalisation en Génie Civil, pour un délai de quatre mois.