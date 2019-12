Tchad : la construction d'un canal de drainage fait des mécontents à N'Djamena

A N'Djamena, le projet de construction d'un canal de drainage et d'un bassin de rétention d'eau provoque la colère d'habitants dans les quartiers N'Djari, Darassalam et Ngabo du 8ème arrondissement. Pour cause, des familles expropriées exigent le versement d'une indemnisation qui ne soit pas dérisoire.



De son côté, l'Etat propose l'octroi de terrains dans un autre lieu et le paiement d'une somme jugée trop faible. Dans l'attente d'un dénouement, la justice a suspendu le chantier, ce qui n'empêche pas l'entreprise en charge de l'exécution des travaux de poursuivre son travail.



A Ngabo, les habitants estiment que le futur canal de drainage des eaux qui passe devant chez eux, n'est pas couvert, ce qui présente le risque de les exposer à toutes sortes de désagréments. Certains se plaignent également du non respect de l'environnement avec la destruction d'arbres dû aux travaux.