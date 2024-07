Tchad : la construction des stades restés inachevés, du gâchis ou de l’ornement ?

La construction des stades engagés par le gouvernement, il y a de cela plusieurs années, est restée inachevée. Ces infrastructures sont restées sans usage. Pour quelle raison ces chantiers sont restés inachevés ? Seuls, les intéressés peuvent répondre à cette interrogation.



Il suffit de faire un tour dans les quartiers comme Diguel et Abena, pour constater ces infrastructures restées en suspension de finition. Pendant la saison pluvieuse, ces endroits se transforment en marigots ou en lieux de défécation. Et cela ne reflète pas une bonne image du pays de Toumaï qui se dit émergent.



De ce fait, l'on pourra déduire que ces constructions sportives ont tant coûté à l'Etat, mais abandonner de telles œuvres par la suite est synonyme de gâchis. Cela ne profite pas au pays, ni aux amoureux du sport. Ce qui est difficile à comprendre, est qu'on remarque les mini-terrains de sport, aménagés dans différents quartiers de la ville.



Entourés de grillage, embellis de gazon, ces terrains minuscules sont beaucoup plus valorisés par les sportifs. Pourtant, des gigantesques chantiers sportifs qui peuvent autant servir pour divers sports, sont délaissés. Cette question mérite une profonde réflexion, du côté des autorités, surtout ceux en charge du sport.



Faut-il le rappeler, le domaine du sport au Tchad évolue difficilement, cela témoigne du manque de volonté pour la valorisation de ce domaine. Pourtant, les Tchadiens démontrent leurs amours pour le sport devant les écrans téléviseurs, quand il s'agit du match des Sao.



Les jeunes ne font que jaillir des cris, lors des championnats européens. Pourquoi ne pas développer le sport tchadien ?